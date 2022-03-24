COVID-19. Показатель смертности в Кыргызстане ухудшается

Несмотря на высокий иммунитет у кыргызстанцев к коронавирусу, не стоит расслабляться и отказываться от ношения масок. Об этом 24.kg сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

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По его словам, согласно исследованию, в республике почти 90 процентов населения имеет иммунитет к COVID-19. «Но остается прослойка в 10 процентов. То есть более 600 тысяч граждан не имеет антител. Это в основном часто болеющие люди и не получившие вакцину. Они представляют группу риска и при попадании инфекции могут тяжело болеть. Если посмотреть официальную статистику, то ежедневно в КР заболевает около 10 человек, а умирает 1-2 человека. То есть показатель летальности в последнее время повышается, он у нас выше даже мирового уровня. При этом умершие или госпитализированные в палату интенсивной терапии люди в возрасте и непривитые», — подчеркнул Зуридин Нурматов.

Он отметил, что сейчас необходимо усилить агитационную работу по вакцинации населения.

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«Маски тоже снимать не стоит. Это связано не только с ковидом, но и гриппом и другими вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. ОРВИ резко снижают иммунитет человека. Поэтому после любого подъема заболеваемости гриппом или коронавирусом через определенный период резко повышается заболеваемость пневмонией и растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических заболеваний», — предупредил Зуридин Нурматов.

Он добавил, что ежедневно коронавирусом в мире заражается около 1,5 миллиона человек. «Поэтому успокаиваться пока рано», — резюмировал руководитель центра.