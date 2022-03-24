COVID-19. Транспортники и медики имеют самый высокий уровень титров антител

Согласно исследованию, наибольшее количество антител имеют транспортники (96,8 процента) и медработники (92,3 процента). Об этом 24.kg сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, это логично, поскольку эти работники больше контактировали с больными. Наименьшее количество антител, согласно анкетным данным, выявлено у безработных и работников науки.

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На первом этапе исследования в 2021 году чаще встречались «очень низкий» и «низкий» уровень антител. На втором этапе анализа, проведенного в феврале 2022-го, наоборот, больший процент получился у «очень высокого» и «высокого» уровня антител.

«Это может говорить о том, что многие люди переболели с появлением омикрона в январе 2022 года. Хотя многие не обращались в больницы в виду легкого течения заболевания. Кроме того, сказался и фактор вакцинации. На сегодня в КР прививки получили 1,4 миллиона человек», — сказал Зуридин Нурматов.

«При этом высока доля лиц с бессимптомным течением заболевания. В ходе анкетирования 91,5 процента указали, что не имели симптомов, хотя у них выявлены антитела. Значит, вирус приспосабливается к организму и протекает легче. К примеру, 96,1 процента детей в возрасте 1-17 лет, имевшие антитела, не имели никаких симптомов. Но чем старше, тем чаще встречаются симптомы. Пожилые больше подвержены заболеванию», — добавил он.

Отметим, согласно исследованию, проведенному в феврале 2022 года, почти 90 процентов кыргызстанцев имеют иммунитет к коронавирусу.