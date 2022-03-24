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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеют 152 человека, 40 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 152 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 63 человека, в больницах — 89. Из них 10 человек в крайне тяжелом состоянии, 30 — в тяжелом. Состояние 49 больных (или 55 процентов) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 16 человек, из них в Бишкеке — 10, Чуйской области — 3, Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской — по одному.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 129 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228387/
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