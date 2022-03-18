В городе Ош 141 тонну муки распределяют малоимущим и уязвимым семьям

В Оше 141 тонну муки раздадут малоимущим и уязвимым семьям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Отмечается, что вице-мэр города Венера Рыскулова посмотрела, как раздают малоимущим и уязвимым семьям муку, поступившую из Фонда государственных материальных резервов при МЧС.

Вице-мэр поручила строго следить за процессом распределения.

Фото МЧС. Поступившая мука

По информации мэрии, для поддержки социально уязвимых и малоимущих слоев населения и оказания им гуманитарной помощи в Ош поступило 2 тысячи 827 мешков (141 тонна) муки первого сорта.