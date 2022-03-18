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Общество

В город Ош поступили сахар и подсолнечное масло из Фонда госматрезервов

В Ош поступили сахар и подсолнечное масло из Фонда государственных материальных резервов. Об этом сообщили в мэрии города.

Груз встретил вице-мэр Оша Сонунбек Жунусбаев. Он отметил, что руководство страны приложило все усилия по поддержке нуждающейся категории граждан.

Поступили 50 тонн сахара-песка и 40 тонн подсолнечного масла.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. В южную столицу поступили сахар и подсолнечное масло

Продукты будут проданы через сеть торговых точек «Акниет» по фиксированной цене: сахар-песок — по 70 сомов за килограмм и подсолнечное масло — по 130 сомов за литр.

Места реализации:

  • микрорайон «Кулатов», 16б;
  • микрорайон «Анар», улица Абдыкадырова, 205а;
  • улица Курманджан Датки, 226;
  • улица Абакир уулу Торобека, 40в (юго-восток);
  • улица Раззакова, 56 (Ош район);
  • улица Салиевой, 40а (ХБК).

Отметим, в связи с возникшим ажиотажем вокруг отдельных продовольственных товаров МЧС разбронировало из Фонда госматрезервов 1 миллион килограммов сахара и 500 тысяч литров растительного масла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228026/
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