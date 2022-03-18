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Общество

В Новой Зеландии найдены десятки погибших дельфинов

На острове Южный в Новой Зеландии найдены десятки мертвых гринд — небольших китообразных из отряда дельфиновых. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, 29 особей к моменту обнаружения уже были мертвы. Еще пять выжили, но китообразные провели долгое время на суше.

«Хотя это событие является прискорбным, выброшенные на берег киты — естественное явление», — говорится в сообщении.

За последние 15 лет в этом месте зарегистрировано больше десяти аналогичных происшествий. Самый крупный инцидент случился в феврале 2017 года — почти 700 китов выбросились на берег, 250 млекопитающих погибли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228020/
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