УВД Первомайского района прокомментировало состояние своего здания: Идет ремонт

В УВД Первомайского района Бишкека прокомментировали информацию о том, что внутри здания милиции грязно, а окна сломаны.

По данным пресс-службы УВД, долгое время в здании не проводили капремонта, сотрудники милиции работали в ненадлежащих условиях. Однако недавно работы по улучшению здания начались. Руководство столичной милиции решило отремонтировать все рабочие кабинеты и другие помещения, создать условия для работы.

«Поэтому из-за строительного мусора на подоконниках окон и в других помещениях образовались пыль и грязь, но после ремонта по очередности помещений все сразу очищается. Большая часть здания отремонтирована и приведена в порядок, обновлены кабинеты, коридоры, стены, актовый зал, санузлы и другие помещения. Еженедельно сотрудники УВД Первомайского района сами убирают внутри помещений и на прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Задержанная накануне глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова показала, как выглядит УВД Первомайского района Бишкека изнутри. На кадрах видны сломанные и грязные окна на первом этаже здания. На подоконнике лежат окурки от сигарет и мусор.