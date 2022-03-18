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Общество

В Тонском районе общественному объединению незаконно передали детский сад

В Тонском районе Иссык-Кульской области детский сад вернули государству. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Как отмечается, продолжается работа по возврату государственных социальных объектов и земельных участков, незаконно переданных в частную собственность.

Установлено, что в 2010 году постановлением Каджи-Сайского айыл окмоту одному из общественных объединений незаконно передано здание детсада с прилегающей к нему территорией.

Для возврата государству социального объекта районная прокуратура внесла в суд исковое заявление, которое полностью удовлетворено.

Дошкольное учреждение с прилегающей к нему территорией стоимостью 20 миллионов 46 тысяч сомов возвращено государству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227928/
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