Достигнута договоренность с Турцией об отпуске лекарств и медизделий. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в рамках рабочей поездки в Турецкую Республику министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев встретился с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

Стороны обсудили вопрос о поставке лекарственных средств и медицинских изделий для КР, а также об увеличении квот для лечения тяжелобольных кыргызстанцев в ТР.

«Достигнута договоренность, что со стороны Турции будут отпускаться лекарственные средства и медицинские изделия для Кыргызстана, в свою очередь Минздрав страны примет меры по организации облегченного порядка ввоза лекарств и медицинских изделий. Это позволит восполнять рынок лекарственных средств и медизделий, который испытывает трудности в свете ситуации в Украине», — заметили в ведомстве.

Отметим, ранее стало известно, что Кыргызстан ожидают перебои с поставками лекарств, так как республика импортирует лекарственные средства и изделия медицинского назначения из более чем 30 государств мира. При этом доля поставок из России и Украины составляет около 60 процентов всего импорта. Правда, позднее директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий Нурдин Кагаздиев представил другие цифры: из Украины в КР поставляется 5 процентов от общего объема лекарств, завозимых в страну, из РФ — 16 процентов. Он признал, что цена на препараты будет расти, так как повышается курс доллара.

Фармкомпании заявили, что ввиду сложившейся ситуации между двумя государствами все размещенные заказы в Украине аннулированы, и возможность возобновления поставок остается неизвестной. Из-за санкций российские производители в связи с нестабильностью курса рубля тоже приостановили отгрузку товаров на неопределенное время. Фармацевты предложили свои варианты выхода из ситуации, которые озвучили на инициированном ими совещании в Минздраве.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заверил, что проблем с лекарствами в республике не будет, пока он возглавляет ведомство. По его словам, запасов препаратов в стране в среднем хватит на два-три месяца. Минздрав прорабатывает возможность поставки медикаментов из других государств: Турции, Индии и так далее.