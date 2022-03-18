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Общество

В городе Кара-Суу открылся отдел обслуживания населения ГУ «Унаа»

В городе Кара-Суу открылся отдел обслуживания населения государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Открывшееся отделение станет отличной возможностью решения проблем горожан. Региональный сектор работает по принципу «единого окна», предоставляются услуги по выдаче водительских удостоверений, номерных знаков автомашин, регистрации и перерегистрации транспорта. К тому же
все процедуры упрощены и систематизированы», — говорится в сообщении.


Отдел обслуживания населения ГУ «Унаа» в Кара-Суу работает по адресу: улица Ленина, 161. График работы с 8.30 до 17.30.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227864/
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