В городе Кара-Суу открылся отдел обслуживания населения ГУ «Унаа»

В городе Кара-Суу открылся отдел обслуживания населения государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Открывшееся отделение станет отличной возможностью решения проблем горожан. Региональный сектор работает по принципу «единого окна», предоставляются услуги по выдаче водительских удостоверений, номерных знаков автомашин, регистрации и перерегистрации транспорта. К тому же

все процедуры упрощены и систематизированы», — говорится в сообщении.

Отдел обслуживания населения ГУ «Унаа» в Кара-Суу работает по адресу: улица Ленина, 161. График работы с 8.30 до 17.30.