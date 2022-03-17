В Театре оперы и балета открылся сезон музыкальных вечеров

Большим гала-концертом открыл сезон музыкальных вечеров в Малахитовом зале Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщила Елена Мягкова в Facebook.

По ее словам, теперь для бишкекчан и гостей столицы каждый вечер будет звучать музыка на любой вкус.













Накануне в сопровождении симфонического оркестра театра на сцену вышли народные артисты КР Сталбек Алмазбеков, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев; заслуженные артисты КР Заира Раимбекова, Айзирек Момунова, Нуржигит Асанов, Айбек Саралаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Ирина Рыбина, Бактыбек Алмабеков, Орозбек Бакытов, Оксана Шутова, Таир Бейшеев.

Свои номера представил и академический хор театра.

Дирижер концерта — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Режиссер — заслуженный артист КР Искендер Сартбаев.