Как платят консультантам санавиации, объяснили в ФОМС

ФОМС ежегодно предусматривает в целевом порядке средства на покрытие фактических расходов отделениям экстренной консультативной медицинской помощи (санитарной авиации) в организациях здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня отделения экстренной консультативной медицинской помощи работают в семи организациях здравоохранения. За 2021 год предусмотрено и профинансировано 20,7 миллиона сомов: Национальный госпиталь — 9,7 миллиона, Ошская межобластная объединенная клиническая больница — 6,9 миллиона, Баткенская ООБ — 600 тысяч, Джалал-Абадская ООБ — 1,2 миллиона, Иссык-Кульская ООБ — 1 миллион, Нарынская и Таласская ООБ — по 600 тысяч.

«Организации здравоохранения, работающие в системе Единого плательщика, обладают финансовой автономией. Соответственно, после получения финансовых средств они самостоятельно планируют и утверждают структуру затрат и вносят текущие изменения в утвержденную смету расходов», — отметили в ФОМС.

Фонд, согласно заключенным договорам, исполняет свои обязательства и обеспечивает полное и своевременное финансирование за оказываемые медицинские услуги. Оплата труда медработников осуществляется согласно Положению об оплате труда работников здравоохранения, утвержденному постановлением правительства № 246 от 26.05.2011.

«В случаях если работник выходит на дежурство, то оплата производится исходя из фактически отработанного времени за каждый час работы, включая доплаты за работу в ночное время и праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом. Командировочные расходы в организациях здравоохранения устанавливаются в соответствии с постановлением кабмина от 26 августа 2008 года. Оплата медицинским работникам, осуществляющим выезды по санавиации, производится по коэффициенту трудового участия (КТУ)», — заметили в ФОМС.

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В ведомстве добавили, что, учитывая финансовую автономию организаций здравоохранения, а также исполнение требований нормативно-правовых актов, регулирующих оплату сверхурочной, ночной работы и других затрат, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, руководитель организации здравоохранения должен выплачивать полагающиеся доплаты медработникам, задействованным в экстренной медицинской помощи.

«Ранее Минздравом создана рабочая группа по увеличению базовых окладов работников здравоохранения, ведется работа по пересмотру нормативных актов по оплате труда, где также рассматриваются механизмы оплаты труда работникам отделений экстренной консультативной медицинской помощи (санитарной авиации) в организациях здравоохранения. Кроме того, рабочая группа прорабатывает вопросы организации единой системы медицины катастроф, интегрированной в службу гражданской защиты Кыргызской Республики», — подчеркнули в ФОМС.

Напомним, ранее глава независимого профсоюза медиков Бермет Барыктабасова сообщила, что консультантам в службе экстренной консультативной медицинской помощи (бывшей санавиации) не платят доплаты за сверхурочные, ночные, суточные, командировочные в отношении консультантов и экспертов с 2011-го.