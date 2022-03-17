В Кыргызстане хотят увеличить число соцработников

Министерство экономики и коммерции разработало проект постановления для совершенствования социальной защиты детей, одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как уточняют разработчики, предлагается набрать дополнительных социальных работников по работе с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Кроме того, планируется усовершенствовать систему предоставления социальных услуг.

На сегодня в районных, городских, межрайонных управлениях труда и социального развития функционируют отделы по поддержке семьи и защите детей с общей штатной численностью 193 специалиста.

На учете территориальных подразделений министерства состоит 110 тысяч малообеспеченных семей, в них 270 тысяч детей, 34 тысячи из них — с инвалидностью.

Указывается, что для качественного социального обслуживания одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью социальный работник должен иметь навыки и базовые знания в психологии и медицине.

В ведении Министерства труда, социального обеспечения и миграции числится 863 социальных работника, которые обслуживают 6 тысяч 371 одинокого пожилого и инвалида.

Отмечается, что увеличится в свою очередь расход из республиканского бюджета на содержание одиноких пожилых граждан и лиц с инвалидностью в социальных стационарных учреждениях.