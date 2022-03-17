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Общество

В ФОМС поступило 142 заявки на компенсации медикам, заразившимся COVID-19

В ФОМС поступило 142 заявки на выплату компенсаций медработникам, заразившимся COVID-19 в 2021 году, а также членам семей погибших работников. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Общая сумма выплат составит более 16 миллионов сомов, в том числе более 5 миллионов сомов запланировано выплатить членам семей погибших работников.

В ФОМС напомнили, что созданные в организациях здравоохранения комиссии, продолжают рассматривать заявления по выплате компенсаций медработникам, заразившимся COVID-19 в 2021 году, и подавать сведения в территориальные управления фонда.

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«Выплаты осуществлены согласно постановлению правительства «Об утверждении Порядка выплат возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников организаций здравоохранения, задействованных в мероприятиях в условиях режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации» от 11 января 2021 года», — отметили в фонде.

В ФОМС напомнили, что в декабре 2021-го были выплачены 18 миллионов 943 тысячи 80 сомов 254 медицинским работникам за возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.

Отметим, ранее Коалиция за демократию и гражданское общество сообщила, что 90 процентов медиков до сих пор не получили обещанные государством компенсации за борьбу с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227831/
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