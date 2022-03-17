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Общество
Сюжет: COVID-19

90 процентов медиков до сих пор не получили компенсации за борьбу с COVID-19

90 процентов медиков до сих пор не получили обещанные государством компенсации за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Коалиция за демократию и гражданское общество.

Отмечается, что организация при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» запускает информационную кампанию для медиков, пострадавших от коронавируса. Коалиция нацелена максимально проинформировать сообщество медиков о том, кто и как может получить денежные компенсации за заражение или гибель от COVID-19.

Одна из основных проблем нарушения прав медработников Кыргызстана кроется в их неосведомленности и слабой доступности информации.

«После запуска проекта «Защита прав медицинских работников Кыргызстана в условиях пандемии COVID-19» в 2021 году коалиция организовала специальную телефонную горячую линию для поддержки медицинского сообщества и предоставления квалифицированной юридической помощи и консультаций пострадавшим медработникам. Получено более 250 обращений от медработников, часть которых носило групповой характер», — отметили в организации.

Более 90 процентов обращений составляли вопросы по нарушениям трудового права и выплат компенсаций заразившимся COVID-19 медработникам в условиях режима ЧС и ЧП.

Директор Программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос-Кыргызстан» Илимбек Садыков напомнил, что в апреле 2020 года правительство заявило, что медработникам, которые заразились коронавирусом на работе, будут выплачиваться компенсации в размере 200 тысяч сомов, а семьям умерших работников — по 1 миллиону сомов. В дальнейшем, в 2021 году суммы компенсаций уменьшили.

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Как отмечают в коалиции, с 2021 года юристы организации оказали помощь более 100 представительствам прав бенефициаров. «И, несмотря на бюрократию и запутанность НПА в сфере здравоохранения, более половины дел имели положительные решения со стороны государственных органов. Тем не менее даже при условии наличия на руках положительного решения, многие медработники не могут получить заявленные компенсации ввиду отсутствия средств в бюджете государства», — добавили в коалиции.

Кроме того, коалиция разработала ряд информационно-образовательных материалов, чтобы облегчить медицинскому сообществу процедуру подачи документов для получения компенсаций, повысить их правовые знания. Они доступны на сайте. Телефон горячей линии для обращений медицинских работников: 0501725911.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227730/
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