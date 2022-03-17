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Общество

Колонизация Марса. Ученые придумали, как дышать в космосе

Цианобактерии могут поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород, что может быть полезным для живых организмов в космосе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что космические путешествия сложны по многим причинам, но нехватка кислорода во враждебной для человека среде является одним из самых больших препятствий. Ученые отметили, что проблему отсутствия кислорода могут решить цианобактерии, которые вырабатывают его из углекислого газа.

Специалисты полагают, что данные бактерии будут полезны в ходе колонизации Марса. «Цианобактерии могут использовать газы, доступные в марсианской атмосфере, при низком общем давлении, в качестве источника углерода и азота», — говорится в сообщении.

Бактерии обитают в очень враждебной среде на Земле, поэтому есть надежда, что они смогут выжить и на Марсе. «Цианобактерии сохранили свою способность расти в воде, содержащей марсианскую пыль, и их по-прежнему можно было использовать для питания других микробов», — говорят ученые.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227807/
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