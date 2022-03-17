В Сети появилась информация, что у Эрнста Акрамова инфаркт. Это фейк

В Сети появилась информация, что у Эрнста Акрамова случился инфаркт на фоне нападок со стороны министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

«Никакого инфаркта нет. Он только что вышел с операции», — заявили в отделении Чуйской областной больницы.

Напомним, ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом». В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что «никаких оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно».

Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову.

Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.