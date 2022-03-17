Twitter удалил более 50 тысяч фейковых материалов о ситуации в Украине

Социальная сеть Twitter удалила примерно 50 тысяч материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейду МакСуини.
По ее словам, за последнее время возросло число контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию.
«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — говорится в сообщении.
Она также рассказала о нововведениях социальной сети, которое было решено ввести на фоне обострения ситуации в Украине. В частности, Twitter начал маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Беларуси и Украины.Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.