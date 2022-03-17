Twitter удалил более 50 тысяч фейковых материалов о ситуации в Украине

Социальная сеть Twitter удалила примерно 50 тысяч материалов о событиях в Украине с неточной или недостоверной информацией. Об этом сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейду МакСуини.

По ее словам, за последнее время возросло число контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию.

«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тысяч единиц контента и навсегда заблокировали более 75 тысяч учетных записей», — говорится в сообщении.

Она также рассказала о нововведениях социальной сети, которое было решено ввести на фоне обострения ситуации в Украине. В частности, Twitter начал маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Беларуси и Украины.

Our first priority is to remediate abuse at scale.



In line with our synthetic and manipulated media policy, we have labeled or removed more than 50,000 pieces of content and have permanently suspended more than 75,000 accounts. — Sinéad McSweeney (@smcs) March 16, 2022