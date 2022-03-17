В Министерстве образования сменились заместители главы ведомства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник министра Илгиз Султанов.

По его словам, вместо Айгуль Абдараевой, которая курировала вопросы науки, замминистра стал Улан Мамбетакунов. А Расул Абазбек уулу назначен вместо Гульнур Джайнаковой заместителем министра по профессиональному и высшему образованию.

В конце февраля стало известно о назначении первым заместителем главы ведомства Бактияра Орозова. До назначения на эту должность он работал экспертом отдела экспертизы решений президента и кабинета министров управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства.