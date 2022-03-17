В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 231 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 122 человека, в больницах — 109. Из них 9 человек в крайне тяжелом состоянии, 38 — в тяжелом. Состояние 62 больных (или 56,8 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 39 человек, из них в Бишкеке — 10, Оше — 5, Чуйской области — 7, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 195 тысяч 985 человек.