22:36
USD 87.87
EUR 98.74
RUB 0.97
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане коронавирусом болеет 231 человек, 47 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 231 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 122 человека, в больницах — 109. Из них 9 человек в крайне тяжелом состоянии, 38 — в тяжелом. Состояние 62 больных (или 56,8 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 39 человек, из них в Бишкеке — 10, Оше — 5, Чуйской области — 7, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 195 тысяч 985 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227721/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
США помогают Минздраву улучшить эпидемиологический надзор за смертностью
COVID-19. Почему медикам отказали в компенсации, рассказали в Минздраве
COVID-19. Многие медики так и не получили обещанные властями компенсации
COVID-19. Компенсации в Кыргызстане получили более 3,5 тысячи медиков
COVID-19. За неделю в Кыргызстане зарегистрирован один случай
Глава ВОЗ объявил о завершении пандемии COVID-19
COVID-19. За неделю в Кыргызстане зарегистрировано 12 случаев
COVID-19. За неделю в Кыргызстане зарегистрировано 17 случаев
COVID-19. За неделю в Кыргызстане зарегистрировано 17 случаев
COVID-19. Франция передала Кыргызстану вакцины Pfizer
Популярные новости
Жители подмосковных Котельников выступили против мигрантов из&nbsp;Центральной Азии Жители подмосковных Котельников выступили против мигрантов из Центральной Азии
Пробка на&nbsp;Иссык-Куле. Оштрафовали 360 водителей Пробка на Иссык-Куле. Оштрафовали 360 водителей
Какую улицу в&nbsp;Бишкеке стоит сделать пешеходной? Опрос Какую улицу в Бишкеке стоит сделать пешеходной? Опрос
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля открылся юрточный глэмпинг На южном берегу Иссык-Куля открылся юрточный глэмпинг
Бизнес
Большой выбор кредитных продуктов в&nbsp;Doscredobank Большой выбор кредитных продуктов в Doscredobank
Ищете идеальный дом для семьи? Клубный городок FOUR SEASONS&nbsp;&mdash; лучшее решение Ищете идеальный дом для семьи? Клубный городок FOUR SEASONS — лучшее решение
Ваш бизнес всегда на&nbsp;связи. Виртуальная АТС от&nbsp;Beeline стала еще эффективнее Ваш бизнес всегда на связи. Виртуальная АТС от Beeline стала еще эффективнее
Защита собственности. Надежда только на&nbsp;президента Защита собственности. Надежда только на президента
19 июля, среда
22:27
Кыргызстан и Италия готовы к сотрудничеству в текстильной индустрии Кыргызстан и Италия готовы к сотрудничеству в текстильн...
22:22
Кувейт готов развивать торговые отношения с Кыргызстаном
22:14
Садыра Жапарова пригласили посетить с визитом Катар
22:00
Чудаки парковки. Некоторые автовладельцы оставляют свои машины прямо на газонах
21:43
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Элебесова