79 эвакуированных из Украины кыргызстанцев приедут на родину 18 марта

79 эвакуированных из Украины граждан Кыргызстана в пятницу прибудут в Бишкек и Ош. Об этом 24.kg сообщила представитель Международной организации по миграции Гази Бабаярова.

По ее словам, из Праги половина кыргызстанцев из этой группы прилетит в Бишкек, остальная часть — в южную столицу.

«Им осталось сдать ПЦР-тест. Последние две недели были очень сложными, но мы справились, документы готовы. Международная организация по миграции купила всем билеты. Все, кто приехал из Венгрии и Польши в Чехию, возвращаются в КР», — сказала Гази Бабаярова.

Отметим, Международная организация по миграции согласилась поддержать кыргызстанцев, эвакуированных из Украины и оказавшихся в трудной финансовой ситуации, купив им билеты на самолет.

По последней информации посольства КР в Украине, с момента начала военных действий из Украины эвакуированы 559 кыргызстанцев. На территории страны остается 93 человека.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.