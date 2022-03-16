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Общество

Американские ученые обнаружили аномальные области в мантии Земли

Американские исследователи из Университета штата Аризона обнаружили в мантии Земли загадочные области. Выводы описаны в журнале Nature Geoscience, сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, эти аномалии ученые назвали крупными областями с низкой скоростью сдвига (LLSVPs). Они представляют собой сгустки магмы, которая имеет иную плотность, чем в других частях мантии.

Первую нашли под Тихим океаном, и она примерно в сто раз больше, чем Эверест. Вторая аномалия располагается под Африкой и на 1 тысячу километров выше, чем предыдущая. Она также имеет более низкую плотность, что делает ее менее стабильной и предсказуемой.

Авторы работы считают, что эти области способны повлиять на топографию земли, ее гравитацию, движение тектонических плит, а также на вулканическую активность. Однако они отметили, что это не означает, что они несут непосредственную опасность. Наоборот, понимание появления этих областей, их структуры, поможет лучше понять историю и эволюцию Земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227662/
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