Представлен первый трейлер сериала «Мисс Марвел» по киновселенной Marvel

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, сюжет шоу расскажет о юной супергероине Камале Хан. Она будет обладать физической мощью и способностью растягивать любую часть тела. Отмечается, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем Хан также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Главную роль исполнила Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф и другие. «Мисс Марвел» выйдет на стриминге Disney+ 8 июня 2022 года.