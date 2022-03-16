Кошку поселили в отдельном номере отеля с размещением за 3,7 миллиона сомов

В Лондоне кошку, названную Лилибет в честь королевы Елизаветы II, на всю жизнь поселили в отдельном номере дорогого отеля, расположенного недалеко от Букингемского дворца. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Представитель отеля Джо Стивенсон рассказал, что сибирской кошке дали кличку в честь прозвища королевы Великобритании в семье. По его словам, Лилибет считают королевой отеля.

Кошка живет в отдельном номере по системе «все включено», ей можно перемещаться по всей территории, кроме кухни и ресторана. Поскольку гости отеля могут останавливаться со своими питомцами, Лилибет приходится общаться с другими животными. По мнению сотрудников отеля, она очень дружелюбна и гостеприимно встречает зверей разных размеров и пород. Отмечается, что стоимость размещения в отеле может достигать 27 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона сомов) за сутки.