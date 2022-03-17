Конфликт в Украине. Коротко, что происходило минувшей ночью

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Коротко о том, что происходило минувшей ночью.
Сводка Генштаба ВСУ Украины:
- На Волынском направлении (северо-запад) российские войска используют территорию Беларуси для размещения ракетных комплексов.
- На Полесском направлении (север) российские войска понесли значительные потери в личном составе и технике и задействуют резервы.
- На Северском и Слобожанском направлениях (восток) Россия пытается перегруппироваться и пополнить запасы.
- Части ВС РФ безуспешно пытаются продвинуться южнее города Изюма, вероятно, с целью наступления в направлении Славянска.
- Черноморский флот России продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.
* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.
Сводка Минобороны РФ:
- ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности.
- СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию.
- В подразделениях ВС РФ, задействованных в специальной военной операции, нет химических боеприпасов.
- Авиация и ПВО России в течение дня сбили один вертолет Ми-24 ВСУ и шесть беспилотников;
- РФ, в отличие от США, выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.
- Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС РФ за сутки уничтожили 34 военных объекта Украины.
- Видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы расстреляны российскими военнослужащими, — очередная постановка СБУ.
- ВС РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества.
* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.
С 24 февраля в Харькове погибли более 500 мирных жителей, сообщило областное управление ГСЧС Украины.
Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в Украине — каждое утро в 9.00 (по местному времени).
По данным ООН, на территории всей Украины с 24 февраля погибли 726 мирных жителей и еще 1 тысяча 174 пострадали (в ООН отмечают, что реальные цифры выше, а получение информации задерживается из-за боевых действий).
Зеленский выступил в Конгрессе США и попросил обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы установлению бесполетной зоны. Он также призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров.
Глава Украины призвал к созданию новой международной структуры — Союза ответственных стран.
Международный суд ООН потребовал от России и Украины воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.
Байден заявил, что считает Путина «военным преступником» — передает РИА Новости.
Песков прокомментировал слова Байдена: «Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей».
В Киевской области с начала войны родились 583 ребенка: 307 девочек и 276 мальчиков.
Financial Times пишет, что Украина и Россия достигли существенного прогресса в подготовке плана нейтралитета Киева из 15 пунктов, который позволит прекратить огонь и вывести из страны российские войска. Какие ключевые моменты выделяет издание:
- Украина объявляет нейтралитет и отказывается от претензий от вступления в НАТО.
- Киев соглашается на ограничения собственного вооружения: в Украине не будут размещены иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту вместе от союзников.
- Этими союзниками могут стать Штаты, Британия, Турция и другие.
Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным — Financial Tines.
Власти США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и созданием «гуманитарной бесполетной зоны», по мнению Вашингтона, оба варианта приведут к эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент Украины выступил с ночным обращением к народу. Основное:
- Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Поэтому нужны новые пакеты санкций против России. Мир должен наконец признать официально, что Россия стала государством-террористом.
- Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением.
- Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий: государство Украина восстановит все.
Суд 21 марта рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что не собирается покидать Россию — Reuters.
Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home) планирует возобновить работу в РФ, когда это станет возможным, сообщает портал Bolsamanía со ссылкой на CEO компании Оскар Гарсия Масейрас.
Новые санкционные последствия:
Netflix возвращает в свою библиотеку в США комедийный сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.
Twitter начал маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Беларуси и Украины.
Международная биофармацевтическая компания Merck & Co. Inc на фоне событий на Украине объявила о прекращении дальнейших инвестиций в Россию, однако фирма продолжит поставлять в страну жизненно важные лекарства и вакцины.
Фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России, завод в Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка — Bloomberg.
Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отменяют запланированные на июнь аукционы русского искусства в Лондоне — The Art Newspaper.
Итальянская фингвардия арестовала недвижимость российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии на 4 миллиона евро.
Американский производитель чипов Qualcomm прекращает продажу своей продукции российским компаниям.
Авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы в Россию.