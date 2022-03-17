Конфликт в Украине. Коротко, что происходило минувшей ночью

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.

Коротко о том, что происходило минувшей ночью.

Сводка Генштаба ВСУ Украины:

На Волынском направлении (северо-запад) российские войска используют территорию Беларуси для размещения ракетных комплексов.

На Полесском направлении (север) российские войска понесли значительные потери в личном составе и технике и задействуют резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях (восток) Россия пытается перегруппироваться и пополнить запасы.

Части ВС РФ безуспешно пытаются продвинуться южнее города Изюма, вероятно, с целью наступления в направлении Славянска.

Черноморский флот России продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

Сводка Минобороны РФ:

ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности.

СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию.

В подразделениях ВС РФ, задействованных в специальной военной операции, нет химических боеприпасов.

Авиация и ПВО России в течение дня сбили один вертолет Ми-24 ВСУ и шесть беспилотников;

РФ, в отличие от США, выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС РФ за сутки уничтожили 34 военных объекта Украины.

Видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы расстреляны российскими военнослужащими, — очередная постановка СБУ.

ВС РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества.

* Подтвердить или опровергнуть заявления сторон в условиях боевых действий практически невозможно.

С 24 февраля в Харькове погибли более 500 мирных жителей, сообщило областное управление ГСЧС Украины.

Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в Украине — каждое утро в 9.00 (по местному времени).

По данным ООН, на территории всей Украины с 24 февраля погибли 726 мирных жителей и еще 1 тысяча 174 пострадали (в ООН отмечают, что реальные цифры выше, а получение информации задерживается из-за боевых действий).

Зеленский выступил в Конгрессе США и попросил обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы установлению бесполетной зоны. Он также призвал все американские компании покинуть рынок РФ, закрыть американские порты для российских товаров.

Глава Украины призвал к созданию новой международной структуры — Союза ответственных стран.

Международный суд ООН потребовал от России и Украины воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.

Байден заявил, что считает Путина «военным преступником» — передает РИА Новости.

Песков прокомментировал слова Байдена: «Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей».

В Киевской области с начала войны родились 583 ребенка: 307 девочек и 276 мальчиков.

Financial Times пишет, что Украина и Россия достигли существенного прогресса в подготовке плана нейтралитета Киева из 15 пунктов, который позволит прекратить огонь и вывести из страны российские войска. Какие ключевые моменты выделяет издание:

Украина объявляет нейтралитет и отказывается от претензий от вступления в НАТО.

Киев соглашается на ограничения собственного вооружения: в Украине не будут размещены иностранные военные базы и вооружение в обмен на защиту вместе от союзников.

Этими союзниками могут стать Штаты, Британия, Турция и другие.

Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным — Financial Tines.

Власти США не видят разницы между закрытием воздушного пространства Украины и созданием «гуманитарной бесполетной зоны», по мнению Вашингтона, оба варианта приведут к эскалации, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Украины выступил с ночным обращением к народу. Основное:

Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Поэтому нужны новые пакеты санкций против России. Мир должен наконец признать официально, что Россия стала государством-террористом.

Я уверен, мы сможем быстро отстроить наше государство. Какими бы ни были убытки... Это будет историческим восстановлением.

Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий: государство Украина восстановит все.

Суд 21 марта рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что не собирается покидать Россию — Reuters.

Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home) планирует возобновить работу в РФ, когда это станет возможным, сообщает портал Bolsamanía со ссылкой на CEO компании Оскар Гарсия Масейрас.

Новые санкционные последствия:

Netflix возвращает в свою библиотеку в США комедийный сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Twitter начал маркировать аккаунты ряда государственных СМИ Беларуси и Украины.

Международная биофармацевтическая компания Merck & Co. Inc на фоне событий на Украине объявила о прекращении дальнейших инвестиций в Россию, однако фирма продолжит поставлять в страну жизненно важные лекарства и вакцины.

Фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России, завод в Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка — Bloomberg.

Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отменяют запланированные на июнь аукционы русского искусства в Лондоне — The Art Newspaper.

Итальянская фингвардия арестовала недвижимость российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии на 4 миллиона евро.

Американский производитель чипов Qualcomm прекращает продажу своей продукции российским компаниям.

Авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы в Россию.