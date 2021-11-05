Мэрия Кара-Балты с помощью онлайн-опроса пытается понять настроения горожан

Мэрия Кара-Балты современно подошла к вопросу обсуждения стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте. Пресс-служба муниципалитета опубликовала на своей странице в Facebook ссылку на онлайн-опросник.

«Уважаемые жители города! Мэрия просит вас принять активное участие в голосовании по повышению тарифа на проезд. В последнее время отмечается рост цен на ГСМ, обслуживание автотранспорта и автозапчастей. Вы согласны с новыми тарифами на проезд: пенсионеры и инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп — 10 сомов, школьники с 1-го по 4-й класс — 10 сомов, взрослые — 15 сомов?» — говорится в опроснике.

Желающим обозначить свою позицию карабалтинцам необходимо заполнить небольшую форму, указать свои данные и адрес. На выбор предлагается два варианта ответов «да» и «нет». Воздержаться не получится.

Фото скриншот онлайн-опросника

Напомним, 1 ноября в Кара-Балте на митинг вышли водители маршрутных такси. Они недовольны решением городского кенеша, согласно которому были приняты новые тарифы — плата за проезд для школьников и пенсионеров составляет 7 сомов, остальных — 13. Водители хотят других расценок — 10 сомов за проезд для школьников и пенсионеров, 15 сомов для остальных пассажиров.