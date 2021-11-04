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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 1 миллион кыргызстанцев привились от COVID-19 одной дозой

В Кыргызстане одной дозой вакцин от коронавируса привились 1 миллион 64 человека. Такие данные приводит система для учета вакцинации vc.emed.gov.kg.

По ее данным, полный курс вакцинации прошли 771 тысяча 694 кыргызстанца.

— скриншот
Фото — скриншот . Система для учета вакцинации на территории Кыргызстана

В рамках Национального плана по вакцинации против коронавируса 3,4 миллиона человек определены целевой группой, подлежащей вакцинации в стране. В нее не включены дети до 18 лет и внешние трудовые мигранты. Следовательно, полностью привито всего 15 процентов кыргызстанцев от включенных в список, одной дозой — 21,6 процента.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.

Напомним, в конце октября в Кыргызстан прибыла первая партия — более 250 тысяч доз — вакцины Pfizer. Также кыргызстанцы могут привиться вакцинами Sinopharm, QazVac и AstraZeneca. Российская «Спутник V» уже закончилась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212671/
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