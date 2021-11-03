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Общество

Глава Нацэнергохолдинга о том, ждать ли Кыргызстану веерных отключений

Воды, накопленной в Токтогульском водохранилище, хватит для прохождения отопительного сезона только при соблюдении лимитов потребителями. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев.

«При вхождении в отопительный сезон в Токтогульской ГЭС объем воды составлял 12,4 миллиарда кубических метров. Сегодня — 11,9 миллиарда. Этого хватит, но при условии, что все мы будем соблюдать лимит пользования электроэнергией. Веерных отключений пока не планируем. До 1 ноября завершены все ремонтные работы. Местами возможны краткосрочные отключения, но без ущерба для потребителей», — сказал он.

После негативной реакции общества на рейды энергетиков по общественным заведениям в ведомстве решили от идеи отказаться.

«Сейчас больше электроэнергии потребляют в Бишкеке и Чуйской области. На октябрь перерасход по республике составил 760 миллионов киловатт-часов», — рассказал Талайбек Байгазиев.

Напомним, ранее первый заместитель главы кабмина Азиз Аалиев заявил, что на потребление электричества установлен лимит. Чиновник предупредил, что будут плановые отключения, если превысят лимит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212523/
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