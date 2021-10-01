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Власть

В кабмине предупредили: веерных отключений не будет — будут плановые

На Токтогулке объем воды на 3 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы кабмина Азиз Аалиев.

По его словам, уровень воды на Токтогульском водохранилище ближе к мертвому.

«Сейчас в соцсетях критикуют меры по экономии энергии. Просим вас понять и относиться с ответственностью. Если мы дойдем до мертвого уровня, то вся экономика остановится. Мы из двух зол выбираем меньшее», — подчеркнул Азиз Аалиев.

Он отметил, что веерных отключений не будет.

«Установлен лимит. Придерживайтесь этой нормы. Будут плановые отключения, если будет превышен лимит», — предупредил замглавы кабмина.

Кабинет министров надеется, что к весне объем воды на Токтогулке составит 8,5 миллиарда кубометров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209034/
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