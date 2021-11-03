В Лейлекском районе Кыргызстана построят водохранилище. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, дирекция строительства водохозяйственных объектов Госагентства водных ресурсов при Минсельхозе объявила тендер на закупку проектно-изыскательских работ по строительству Лейлекского водохранилища на реке Ходжабакирган. На эти цели планируется потратить 180 миллионов сомов.

Отмечается, что водохранилище хотят построить для перевода земель Аркинского массива, которые орошаются каскадом насосных станций из Кайраккумского водохранилища, на самотечное орошение из реки Козу-Баглан, освоения новых 1 тысячи 800 гектаров и повышения водообеспеченности орошаемых земель под каналом Кулунда.