В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 1-5 ноября не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

По их данным, для врезки новых пользователей отключат газопровод среднего давления на улице Джаманбаева.

Газа не будет в микрорайоне «Нижний Джал», в районе, ограниченном проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского, улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева,Ташкумырской, Ажибека Баатыра.

В компании уточнили, что приостановка подачи природного газа необходима для соблюдения требований правил техники безопасности.