10:39
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Общество

В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека 1-5 ноября не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

По их данным, для врезки новых пользователей отключат газопровод среднего давления на улице Джаманбаева.

Газа не будет в микрорайоне «Нижний Джал», в районе, ограниченном проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского, улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева,Ташкумырской, Ажибека Баатыра.

В компании уточнили, что приостановка подачи природного газа необходима для соблюдения требований правил техники безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212151/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В микрорайоне «Джал-29» Бишкека пять дней не будет газа
Обещали и не дали. Когда в домах появится газ, в «Газпром Кыргызстан» не знают
Обещали и не дали. Две недели без газа сидят жители некоторых районов Бишкека
Некоторые районы Ошской области на несколько дней останутся без газа
Не успевают. В западной части Бишкека газ дадут на два дня позже
В некоторых районах Канта 20 сентября не будет газа
Неделю не будет газа в западной части Бишкека
В Джалал-Абаде завтра не будет газа
Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Плановые работы. В «Северэлектро» ответили жителям, у которых нет газа и света
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Увидеть дочь перед смертью. История человеческого равнодушия Увидеть дочь перед смертью. История человеческого равнодушия
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
30 октября, суббота
10:32
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
10:17
В столице могут ввести мораторий на подключение к сетям Бишкектеплоэнерго
10:00
Частник в помощь. Как мэрия Бишкека решает транспортную проблему
09:43
Ушел из жизни вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецназа «Альфа»
09:42
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника