В этом году Минсельхоз восстановит в Чуйской области четыре скважины для полива

В этом году будут восстановлены четыре скважины из 93 находящихся на балансе Минсельхоза. Об этом на брифинге в Бишкеке сообщил директор Госагентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

«Мы провели инвентаризацию, и в бюджет этого года заложили восстановление четырех скважин. Еще восемь восстановим весной. Всего 12. Все они расположены в Панфиловском районе», — сказал он.

По его словам, работа по восстановлению остальных скважин Чуйской области, не находящихся на балансе министерства, также ведется.

«Эти скважины мы обязательно восстановим. Средства мы изыскиваем. Обращаемся к донорам. У нас время еще есть. Мы постараемся до следующего года часть восстановить. Раз давали обещание — будем выполнять», — сказал Сокеев.

Напомним, в середине июня в разгар засухи Министерство сельского хозяйства заверило, что в Чуйской области будут восстановлены 200 нерабочих советских скважин.