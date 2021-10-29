Кыргызстанка Екатерина Заболотнова представит страну на конкурсе «Мисс Земля»

Кыргызстанка Екатерина Заболотнова будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Об этом 24.kg сообщила она сама.
может увидеть все этапы подготовки и сам финал мероприятия.
«Мисс Земля» входит в тройку мировых лидеров конкурсов красоты наряду с «Мисс мира» и «Мисс Вселенной». Они напрямую сотрудничают с ООН. Победительница конкурса будет работать совместно с Организацией Объединенных Наций. В этом году на «Мисс Земля» будут участвовать 90 государств. Для меня большая честь представлять нашу страну на такой международной платформе», — сказала Екатерина Заболотнова.
Отметим, что дизайнер и спортсменка Екатерина Заболотнова представляла Кыргызстан на международном конкурсе «Мисс мира» в 2019 году.