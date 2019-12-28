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Общество

«Нужно танцевать, как Кыргызстан». Участница «Мисс мира — 2019» о конкурсе

14 декабря в Лондоне состоялся финал конкурса красоты «Мисс мира — 2019». Обладательницей титула стала девушка из Ямайки Тони-Энн Сингх. Кыргызстан на проекте представляла спортсменка и дизайнер Екатерина Заболотнова. В интервью 24.kg она рассказала, как попала на конкурс и поделилась своими впечатлениями.

Екатерина рассказала, что с 2012 года активно принимала участие во многих конкурсах красоты в Кыргызстане. А уже в 2016-м она удостоилась звания первой вице-мисс страны.

«В этом году дирекция национального конкурса «Мисс Кыргызстан» предложила мою кандидатуру на «Мисс мира — 2019», так как помимо титула девочка должна быть спортивной, талантливой и коммуникабельной. Я являюсь мастером спорта по баскетболу, комментатором баскетбольных матчей, а на конкурсе талантов станцевала с огненным факелом», — поделилась Екатерина Заболотнова.

из личного архива героини публикации
Фото из личного архива героини публикации. Заболотнова попала в топ-8 по спорту со своей команды

По словам девушки, Кыргызстан запомнили все страны, и практически на каждом занятии страну выделяли. Хореографы говорили: «Нужно танцевать так же энергично, как Кыргызстан, нужно улыбаться так же, как Кыргызстан! Нужно любить то, чем мы занимаемся!».

из личного архива Екатерины Заболотновой
Фото из личного архива Екатерины Заболотновой. Хореографы говорили: "Нужно танцевать так же энергично, как Кыргызстан!"

«После этого многие участницы начали подходить и говорить, что им нравится моя энергетика, что я очень активная и притягиваю людей. Я не в совершенстве владею английским языком, но смогла найти язык абсолютно со всеми девочками на проекте, даже с теми, кто тоже не знает ни английского, ни русского», — отметила девушка.

из личного архива героини публикации
Фото из личного архива героини публикации. Не зная английского, девушка нашла общий язык абсолютно со всеми

«На конкурсе я познакомилась с девочками, которые стали для меня друзьями! Я приехала с опозданием, у меня была тревога в сердце, коллективы уже сформировались за это время. Но спустя пару дней после моего прибытия девочки сказали, что я именно тот человек, которого не хватало! На что я ответила: «А мне для полной картины не хватало вас!».

из личного архива героини публикации
Фото из личного архива героини публикации

«На конкурсе я познакомилаcь с такими звездами, как Пирс Морган, Питер Андре, Меган Янг, Лулу, Фернандо Альенде, и с именитым дизайнером одежды Зандрой Роудс. Кстати, так как я еще и шью, Зандра заинтересовалась мной. И, возможно, скоро я смогу пройти стажировку у нее в компании», — говорит девушка.

К сожалению, Екатерина Заболотнова не вошла в топ-40. Но попала в топ-8 по спорту со своей командой и в топ-30 по общим зачетам.
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