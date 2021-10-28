День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный концерт

В столице в преддверии Дня народного единства пройдет юбилейный концерт ансамбля русской песни «Сувенир». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, выступление организовано представительством Россотрудничества в Кыргызстане при поддержке посольства РФ в КР, управления культуры мэрии столицы и РКЦ «Гармония». Концерт проведут 3 ноября в 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Отмечается, что 15 лет ансамбль «Сувенир» успешно популяризирует российскую музыкальную культуру и способствует культурному сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией. Зрителей ждет обширная творческая программа, в которую войдут как номера, вошедшие в золотой фонд ансамбля, так и новые.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Количество пригласительных ограничено.