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Общество

День народного единства. В Бишкеке пройдет бесплатный концерт

В столице в преддверии Дня народного единства пройдет юбилейный концерт ансамбля русской песни «Сувенир». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, выступление организовано представительством Россотрудничества в Кыргызстане при поддержке посольства РФ в КР, управления культуры мэрии столицы и РКЦ «Гармония». Концерт проведут 3 ноября в 18.00 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Отмечается, что 15 лет ансамбль «Сувенир» успешно популяризирует российскую музыкальную культуру и способствует культурному сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией. Зрителей ждет обширная творческая программа, в которую войдут как номера, вошедшие в золотой фонд ансамбля, так и новые.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1. Количество пригласительных ограничено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211995/
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