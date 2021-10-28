В селе Озерном Чуйской области открыли школу на 375 мест

В селе Озерном Чуйской области сегодня открыли школу. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, объект построен в рамках проекта строительства 27 государственных школ, финансируемого из средств Саудовского фонда развития. Сметная стоимость — $1 миллион 526 тысяч 804, проектная мощность — 375 мест.

В двухэтажном учебном корпусе, помимо учебных и лабораторных классов, учительской, расположены столовая, актовый и спортивный залы с раздевалками и медкабинет. Школа оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью.

В Госстрое отметили, что это седьмая школа, которая открывается в рамках данного проекта.

Напомним, что кредитное соглашение между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития ратифицировано в 2017-м. Кредит в $30 миллионов предоставляется на 25 лет под 1 процент годовых с пятилетним льготным периодом. Предполагается, что его будут погашать раз в полгода — 15 мая и 15 ноября — начиная с 2022-го.