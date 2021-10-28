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Общество

Алымкадыр Бейшеналиев обсудил с фармкомпаниями регулирование цен на медикаменты

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев обсудил вопросы обращения лекарственных средств с руководителями крупных фармацевтических компаний. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, особое внимание уделили регулированию цен на лекарственные средства, которые входят в перечень жизненно важных (ПЖВЛС). Фармацевтические компании уведомили о недопущении необоснованного их завышения, а также предложили предусмотреть возможность снижения стоимости лекарств.

«Для обеспечения прозрачности ценорегулирования, обеспечения доступа населения и фармацевтических компаний к информации разработан электронный каталог цен, который интегрирован с национальной электронной базой данных лекарственных средств и медицинских изделий (ЭБД). Информация по зарегистрированным оптовым и розничным ценам лекарственных средств размещается на сайте департамента лекарственных средств и медицинских изделий».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211971/
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