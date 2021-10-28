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Общество

На территории парка имени Ататюрка начали рыть котлованы

На территории парка имени Ататюрка начали рыть котлованы. Об этом 24.kg сообщила глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, работы начаты на участке, расположенном напротив парка «Ынтымак-2» в районе пересечения улицы Масалиева и реки Ала-Арчи.

«На этой территории ранее выдали 57 участков под строительство индивидуального жилья. Мэрия пыталась оспорить постановление, но суд вынес решение не в ее пользу. Там получили участки в том числе и судьи. Но это территория парка. Есть Генплан, госакт, к тому же это памятник истории и культуры. Проводить на нем что-то без согласия Минкульта нельзя. Да, юридически земля принадлежит частникам, но кто менял целевое назначение территории с парковой? А без этого строить дома нельзя», — добавила Калича Умуралиева.

Она также напомнила, что вышли указ президента и программа правительства об увеличении парковых зон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211969/
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