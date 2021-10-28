На территории парка имени Ататюрка начали рыть котлованы. Об этом 24.kg сообщила глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, работы начаты на участке, расположенном напротив парка «Ынтымак-2» в районе пересечения улицы Масалиева и реки Ала-Арчи.

«На этой территории ранее выдали 57 участков под строительство индивидуального жилья. Мэрия пыталась оспорить постановление, но суд вынес решение не в ее пользу. Там получили участки в том числе и судьи. Но это территория парка. Есть Генплан, госакт, к тому же это памятник истории и культуры. Проводить на нем что-то без согласия Минкульта нельзя. Да, юридически земля принадлежит частникам, но кто менял целевое назначение территории с парковой? А без этого строить дома нельзя», — добавила Калича Умуралиева.

Она также напомнила, что вышли указ президента и программа правительства об увеличении парковых зон.