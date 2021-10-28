В Бишкеке сдали в эксплуатацию новый корпус школы № 72. Но учиться в нем нельзя

В Бишкеке сдали в эксплуатацию корпус в школе-гимназии № 72. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, корпус состоит из двух учебных блоков, он рассчитан на 225 ученических мест. Сметная стоимость 38 миллионов 476 тысяч 500 сомов, деньги выделены из республиканского бюджета.

В ведомстве добавили, что новый объект образования оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью.

Однако в здании пока не проводятся уроки. Как сообщила 24.kg вице-мэр столицы Виктория Мозгачева, в учебном заведении пока не подключен элеватор. «Сейчас решается вопрос с отоплением. Пока тепла не будет, школьников не можем допустить к учебе в этом корпусе», — отметила она.

Добавим, что еще на прошлой неделе мэрия Бишкека сообщала о подготовке элеваторного узла для подключения к теплоснабжению.

Отметим, что школа построена в 1991 году. 26 января 1996 года ей присвоено имя видного государственного и общественного деятеля Абдыкерима Сыдыкова.