В микрорайоне «Джал» Бишкека заканчивают пристройку к школе-гимназии № 72

В микрорайоне «Джал» заканчивают пристройку к школе-гимназии № 72. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, мощность школы увеличится на 225 мест.

Строительство начато в декабре 2019 года. Уже завершены внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Там установили видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию.

«Сейчас готовят элеваторный узел для подключения к теплоснабжению и передаче трансформатора учебному заведению. После подключения к теплу рассмотрят открытие школы», — отметили в мэрии.

Отметим, что школа построена в 1991 году. 26 января 1996 года школе присвоено имя видного государственного и общественного деятеля Абдыкерима Сыдыкова.

