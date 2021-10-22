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Общество

В микрорайоне «Джал» Бишкека заканчивают пристройку к школе-гимназии № 72

В микрорайоне «Джал» заканчивают пристройку к школе-гимназии № 72. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, мощность школы увеличится на 225 мест.

Строительство начато в декабре 2019 года. Уже завершены внутренняя отделка и инженерные коммуникации. Там установили видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию.

«Сейчас готовят элеваторный узел для подключения к теплоснабжению и передаче трансформатора учебному заведению. После подключения к теплу рассмотрят открытие школы», — отметили в мэрии.

Отметим, что школа построена в 1991 году. 26 января 1996 года школе присвоено имя видного государственного и общественного деятеля Абдыкерима Сыдыкова.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211241/
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