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Общество

На весь Кыргызстан всего девять детских психиатров, а нужно 50

На весь Кыргызстан приходится всего девять детских психиатров, они перегружены. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре психического здоровья.

По словам представителей РЦПЗ, необходимо не менее 50 детских психиатров, тогда охват детей улучшится.

По их данным, в 2020 году на учете в психиатрических учреждениях состояло более 7,9 тысячи детей с психическими расстройствами в возрасте от 0 до 14 лет. В том числе 5 тысяч 673 учтенных (те, кто регулярно обращается за помощью) и 2 тысячи 298 консультативных. Более 4,3 тысячи детей имеют инвалидность.

Всего в республике 84,8 тысячи человек с психическими расстройствами здоровья, в том числе 54,7 тысячи учтенных и 30,1 тысячи консультативных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211943/
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