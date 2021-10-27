Ремонт приостановлен больше года назад. Глава Минкульта посетил драмтеатры

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов посетил два драматических театра страны, где уже год приостановлен ремонт из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова министру рассказали о проделанных ремонтных работах в учреждении. В частности, об установке стеклянного фасада, замене системы отопления, вентиляции, закупке кресел, прожекторов для освещения и ремонте гримерной.

Азамат Жаманкулов также побывал в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова и обсудил с его директором вопрос о скором завершении ремонта здания.

Министр поручил провести качественный ремонт и принять соответствующие меры для этого. Но в пресс-релизе министерства нет ни слова о выделении финансовых средств для завершения реконструкции указанных культурных сооружений.

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Отметим, в мае 2021 года редакция 24.kg публиковала сюжет о состоянии Кыргызского и Русского театров драмы. Тогда руководство храмов искусства также заявляло об отсутствии финансирования, из-за чего ремонт в театрах был приостановлен.

В июле 2019-го правительство выделило 198 миллионов сомов для проведения капитального ремонта зданий культуры, в том числе двух театров.