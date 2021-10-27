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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кыргызстан сегодня ждет поставку вакцин Pfizer и Sinopharm

В Кыргызстан сегодня вечером поступят вакцины от коронавируса Pfizer (259 тысяч доз) и Sinopharm (110 тысяч доз). Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, поставки осуществляются в рамках международного механизма COVAX.

«Закупать препараты пока не планируем, уже достаточно запасов имеется», — заметил глава Минздрава.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент из 6,5 миллиона жителей республики первой дозой привиты 960,6 тысячи человек, полный курс прошли 728,2 тысячи.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 865 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 175,3 тысячи человек, умерли 2 тысячи 661.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211827/
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