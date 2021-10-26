Первые американские таблетки от COVID-19 одобрят в Европе

Таблетки от коронавируса могут появиться уже в ближайшее время в массовом производстве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, американская фармацевтическая компания Merck подала в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на одобрение молнупиравира в Европе.

Производители заявляют, что если таблетки от коронавируса получат «зеленый свет», то они станут первым препаратом для лечения COVID-19, который не нужно вводить с помощью игл.

До этого Merck уточняла, что таблетки вдвое сократили количество госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами коронавируса. Результаты исследования были настолько успешными, что независимые медицинские эксперты, которые наблюдали за ходом испытаний, рекомендовали прекратить их досрочно.