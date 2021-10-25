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Общество

Тяжелобольная кыргызстанка хочет увидеть дочь. МИД ведет переговоры с супругом

МИД совместно с Генеральным консульством КР в Алматы ведет переговоры с супругом онкобольной Алины Батуровой, которая попросила перед смертью дать ей возможность увидеться с пятилетней дочерью, которая сейчас живет в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.

Отметим, у супруга женщины Уалихана Батурова и их дочери казахское гражданство. Женщина просила кыргызские власти посодействовать их встрече. Муж увез дочь и не дает матери видеться с ней. Женщина находится в тяжелом состоянии и хочет увидеть девочку перед смертью. Но добровольно супруг и родственники отказываются это делать.

«Министерство иностранных дел совместно с Генеральным консульством КР в Алматы по этому факту для выяснения и уточнения всех обстоятельств ведет соответствующие переговоры с супругом, а также с родственниками матери Алины Батуровой. Вопрос находится на особом контроле ведомства», — добавили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211590/
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