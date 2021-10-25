Муж увез дочь в Кордай. Тяжелобольной кыргызстанке не дают видеться с ребенком

Кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания, мечтает перед смертью увидеть пятилетнюю дочь Инжу Батурову, живущую в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом говорится в видеообращение женщины, которое опубликовано в соцсетях.

«Когда вижу красивые куклы, игрушки, я покупаю ей. Вот такие игрушки, там есть фломастеры. Знаю, что у нее все есть, но хочу, чтобы от мамы что-то было, чтобы она всегда видела и знала, что я есть», — говорит Алина Батурова.