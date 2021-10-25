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Общество

Муж увез дочь в Кордай. Тяжелобольной кыргызстанке не дают видеться с ребенком

Кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания, мечтает перед смертью увидеть пятилетнюю дочь Инжу Батурову, живущую в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом говорится в видеообращение женщины, которое опубликовано в соцсетях.

«Когда вижу красивые куклы, игрушки, я покупаю ей. Вот такие игрушки, там есть фломастеры. Знаю, что у нее все есть, но хочу, чтобы от мамы что-то было, чтобы она всегда видела и знала, что я есть», — говорит Алина Батурова.

У 32-летней женщины карцинома молочной железы IV стадии, обширные метастазы в головном мозгу, печени и легких.

Отмечается, что кыргызстанка находится на паллиативном лечении, принимает морфин каждые четыре часа.

«Ее супруг находится в Кордае и не дает увидеться с дочерью, не навещает и не помогает больной супруге. Все эти годы она самостоятельно боролась с раком при поддержке своих родителей в Бишкеке. Сейчас Алине осталось мало времени, и ее желание увидеть свою дочь, обнять ее. Все попытки уговорить супруга Уалихана Батурова привезти дочь хотя бы на один день не увенчались успехом. Он не желает видеть тяжелобольную супругу, не хочет иметь ничего общего, так как она уже непригодна», — говорится в описании к видео.

Как отмечается, «куратор онкологического центра неоднократно обращалась лично к ее супругу».

«Он в оскорбительной форме отказывает и откровенно желает смерти. Переговоры с его матерью тоже не принесли успеха. Пожалуйста, просьба ко всем неравнодушным, помогите исполнить последнее желание. Мама хочет увидеть свою дочку. Время работает против. Если есть родственники Уалихана, достучитесь до него, пусть побоится Всевышнего и привезет дочь своей жене», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211469/
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