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Общество

Не прошло и пяти лет. В жилмассиве «Мурас-Ордо» достроят школу

В жилмассиве «Мурас-Ордо» достроят школу. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства столичной мэрии. На эти цели оно планирует потратить 137 миллионов 467 тысяч 571 сом. При этом отмечается, что в бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 4 миллиона.

Напомним, что в июне ОГУКС объявляло тендер на строительство кровли. На это выделялось 12 миллионов 600 тысяч сомов.

Отметим, работы по возведению школы в жилмассиве приостановлены. В 2016 году был проведен тендер на строительство на 111 миллионов сомов, в октябре 2018-го подписан дополнительный договор на 24 миллиона. В 2019 году стало известно, что на завершение строительства школы потребуется еще 150 миллионов сомов. Ранее в муниципалитете сообщали, что по объекту возбуждено уголовное дело.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211580/
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