Пандемия COVID-19 обернулась ростом числа незапланированных беременностей

Почти 1,5 миллиона незапланированных беременностей в мире — результат отсутствия доступа к противозачаточным средствам во время пандемии. Об этом заявила специальный докладчик ООН Тлаленг Мофокенг, сообщают «Новости ООН».

По ее словам, в результате введенных из-за пандемии ограничений на передвижение 14 миллионов женщин лишились средств контрацепции, миллионы не смогли вовремя получить какую-либо помощь в сфере репродуктивного здоровья. По всему миру выросли показатели материнской и перинатальной смертности.

Тлаленг Мофокенг добавила, что в ряде стран в период пандемии были приняты новые законы, которые еще больше ограничивают доступ к безопасным абортам — компоненту сексуальных и репродуктивных услуг, закрепленных в праве на здоровье. Она отметила, что правительства всех государств мира должны в срочном порядке восстановить основные услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья, «отодвинутые на второй план» во время пандемии COVID-19, и призвала страны обеспечить полный доступ населения к ним.

Спецдокладчик заметила, что многие женщины не имели возможности реализовать свои права на репродуктивное здоровье и до начала пандемии. Она связывает такое положение вещей патриархальными пережитками и наследием колониализма.

«Контроль над сексуальностью, в частности над женской, уходит корнями в патриархат. Патриархальное угнетение не ограничено одной страной или регионом — оно повсеместно. Оно проникло во все сообщества во всем мире, что имеет разрушительные последствия. Колониализм усилил патриархальный контроль над сообществами, их патриархальное угнетение, а также контроль над сексуальностью», — добавила Тлаленг Мофокенг.

Она подчеркнула, что женщины, девочки и лица нетипичной гендерной идентичности уже давно подвергаются дискриминации, насилию и угнетению, и таким нарушениям прав человека нет конца.