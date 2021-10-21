В Бишкеке начали капитальный ремонт детсада «Шоола» в жилмассиве «Касым». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, здание не только отремонтируют, но и усилят его конструкции.

«Начался демонтаж напольного покрытия первого этажа. На объекте работает подрядчик — строительная компания «Изоел», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в марте прошлого года детсад по результатам инженерно-технического обследования конструкций признан аварийным и сейчас учреждение не функционирует.