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Общество

В Бишкеке начали капитальный ремонт детсада «Шоола» в жилмассиве «Касым»

В Бишкеке начали капитальный ремонт детсада «Шоола» в жилмассиве «Касым». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, здание не только отремонтируют, но и усилят его конструкции.

«Начался демонтаж напольного покрытия первого этажа. На объекте работает подрядчик — строительная компания «Изоел», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в марте прошлого года детсад по результатам инженерно-технического обследования конструкций признан аварийным и сейчас учреждение не функционирует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211149/
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