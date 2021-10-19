Меня закатали в асфальт. Активисты за сохранение приствольных кругов у деревьев

Активистки из «Урбан хаба» провели очередную интервенцию в Бишкеке. Об этом сообщается на странице инициативы Peshcom в Instagram.

В этот раз активисты обратили внимание на то, что при ремонте тротуаров не создают приствольные круги у деревьев. Это приводит к гибели зеленых насаждений.

«Диаметр приствольных кругов, которые оставил Бишкекасфальтсервис, слишком мал для нормального корневого дыхания. Так корни со временем сгниют, а деревья упадут при сильном порыве ветра», — отметили они.

Активисты добавили, что интервенция — это эксперимент, который проводится для привлечения внимания к какой-то городской проблеме. «Сегодня мы вырезали на банерной ткани пример того, какими должны быть круги — 2 на 2 метра, чтобы дерево могло дышать», — заметила руководитель инициативы Peshсom Рада Валентина кызы.